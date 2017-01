Bundesliga. "Nowy Zlatan" wybrał Borussię, zamiast Realu

Borussia jeszcze nie pochwaliła się transferem wielkiego talentu, ale doradca Isaka - Dickson Etuhu - zamieścił zdjęcia, jak młody piłkarz podpisuje kontrakt w towarzystwie Michaela Zorca, dyrektora sportowego Borussii.Dlatego wszystko wskazuje na to, że to już koniec transferowej sagi. Że to Borussia wygrała wyścig z Realem Madryt, ale też innymi wielkimi klubami z Europy (m.in. Barceloną, Manchesterem City, Chelsea, Liverpoolem), które również zabiegały o pozyskanie 17-letniego napastnika AIK Solna.Isak jest uznawany za jeden z największych talentów na świecie, a Szwedzi określają go mianem "nowego Zlatana Ibrahimovicia". W ostatnim sezonie w barwach AIK Solna młody napastnik, który może grać także na skrzydle, strzelił 10 bramek w 24 meczach ligowych.Liczący 190 cm wzrostu Isak urodził się w Szwecji (w Solnej), ale jego rodzina pochodzi z Erytrei. AIK na jego transferze do Borussii - według różnych źródeł - ma zarobić od 8 do 10 mln euro.