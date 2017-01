Australian Open. Serena Williams bez straty seta w ćwierćfinale

Po raz pierwszy w tegorocznej edycji australijskiej imprezy zwycięstwo w dwóch partiach nie przyszło Williams łatwo. We wcześniejszych rundach próbowały - bez powodzenia - przeszkodzić jej w tym: Szwajcarka Belinda Bencic, Czeszka Lucie Safarova i rodaczka Nicole Gibbs. W 11. wielkoszlemowym ćwierćfinale z rzędu utytułowaną zawodniczkę czekać będzie bardzo trudne zadanie. Po drugiej stronie stanie znajdująca się od początku roku w świetnej dyspozycji rozstawiona z "dziewiątką" Johanna Konta. Brytyjka, która w poniedziałek poradziła sobie pewnie z rozstawioną z "30" Jekateriną Makarową 6:1, 6:4, tuż przed przylotem do Melbourne efektownie wygrała imprezę w Sydney. W ostatnich dziewięciu meczach nie straciła seta.Po niespodziewanej porażce w 1/8 finału broniącej tytułu liderki rankingu WTA Angelique Kerber i wcześniejszym odpadnięciu Rumunki Simony Halep (4.) oraz Agnieszki Radwańskiej (3.) na 35-letniej zawodniczce z USA spoczywa dodatkowa presja. Ona sama nie ma z tym jednak problemu."Kocham presję i wydaje mi się, że dobrze sobie z nią radzę. Szczerze, nie mam nic do stracenia. Od tej chwili wszystko, co tu ugram, jest dla mnie bonusem. To trochę odprężająca sytuacja" - zaznaczyła.Williams dobrym jak na razie występem w Australii uspokoiła swoich kibiców, którzy nie wiedzieli, w jakiej formie jest 35-letnia gwiazda tenisa . W dwóch poprzednich sezonach po odpadnięciu w półfinale US Open skracała sezon. Jesienią straciła miano liderki światowego rankingu, a na początku tego roku w Auckland odpadła w 1/8 finału, ulegając znacznie niżej notowanej rodaczce Madison Brengle.Doświadczona Amerykanka walczy o, rekordowy w liczonej od 1968 roku Open Erze, 23. tytuł wielkoszlemowy w singlu. Dzięki lipcowemu triumfowi w Wimbledonie zrównała się pod tym względem ze słynną Niemką Steffi Graf. W Melbourne dotychczas świętowała sukces sześciokrotnie (2003, 2005, 2007, 2009-10, 2015). W finale poprzedniej edycji przegrała z Kerber. To właśnie Niemka polskiego pochodzenia odebrała jej jesienią tytuł pierwszej rakiety świata.