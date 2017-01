Chelsea - Hull. Ryan Mason doznał pęknięcia czaszki

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMason pic.twitter.com/HLU2tN5irN — Gareth Bale (@GarethBale11) January 22, 2017

Już kilka sekund po zajściu stało się oczywiste, że uraz pomocnika Hull jest poważny. Nim w asyście sztabu medycznego Mason opuścił boisko na noszach, medycy potrzebowali aż dziesięciu minut, by opatrzyć zawodnika i bezpiecznie przetransportować go z murawy do karetki.W szpitalu potwierdziły się najgorsze obawy lekarzy - doszło do pęknięcia czaszki i krwotoku. Piłkarz natychmiast trafił na stół operacyjny, o czym klub poinformował w oficjalnym oświadczeniu.- Ryan przeszedł już operację, a jego stan jest stabilny. Pozostanie w szpitalu przez kilka kolejnych dni. Wszyscy pracownicy klubu chcieli gorąco podziękować ratownikom medycznym i lekarzom ze szpitala św. Marii, którzy udzielili Ryanowi pomocy - czytamy w oświadczeniu.Szybkiego powrotu do zdrowia Masonowi życzyło za pośrednictwem mediów społecznościowych wielu piłkarzy i trenerów, w tym jego koledzy z czasów gry w Tottenhamie Hotspur, Gareth Bale i Harry Kane.