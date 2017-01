MŚ 2017. Polska z Argentyną o 17. miejsce i na pożegnanie z turniejem

"Celem tego zespołu było wyjście z grupy i zaprezentowanie się w każdym meczu jak najlepiej. Nie udało się. Zagramy o Puchar Prezydenta , więc cieszmy się tym, że mamy jeszcze okazję grać w tych mistrzostwach. Skoro jest taka możliwość, to trzeba wygrywać" - powiedział drugi trener reprezentacji Polski Robert Lis.Zawodników nie trzeba specjalnie motywować, nawet jeśli ranga spotkania z brązowymi medalistami mistrzostw panamerykańskich nie jest zbyt wysoka."Pomimo że to walka o 17. miejsce, to gramy o konkretną stawkę. I bardzo dobrze. Musimy uczyć się gry pod presją, im więcej będzie takich meczów teraz, tym lepiej będziemy sobie z nią radzić w przyszłości" - dodał najmłodszy w polskiej ekipie, 19-letni Arkadiusz Moryto, jeden z debiutantów w wielkiej imprezie.