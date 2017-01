Transfery. Dele Alli w Madrycie? Real gotów wydać ponad 50 mln funtów

Krajobraz po Bale'u

Po wyśmienitych występach w barwach "Kogutów", reprezentant Anglii stał się jednym z najbardziej pożądanych młodych graczy w Europie.Wiadomo, że chcą go w PSG, ale odbywający właśnie trwającą jedno okienko karę zakazu transferów "Królewscy" także umieścili go na szczycie swojej listy życzeń W Madrycie planują też po tym sezonie spore porządki w szatni i mogą zrobić wszystko, co w ich mocy, byle tylko sprowadzić pomocnika.Do tego potrzebna może być jednak naprawa nadszarpniętych stosunków z Tottenhamem. W 2011 r., gdy Anglicy sprzedawali Hiszpanom Lukę Modricia, kluby ogłosiły zatwierdzenie specjalnej umowy o bliskiej współpracy. Tottenham miał mieć bliski dostęp do młodych zawodników Realu. Skończyło się jednak na obietnicach. Real za to wyrwał Tottenhamowi - trochę wbrew klubowi - Garetha Bale'a i na tym krótka przyjaźń się skończyła.Ponadto, Alli podpisał we wrześniu nowy kontrakt z klubem. Przez sześć lat zarabiać ma 60 tys funtów tygodniowo. To jednak jeszcze nigdy nikogo nie zatrzymało, zwłaszcza gdy na horyzoncie pojawić się może lepsza oferta. W Londynie już teraz obawiają się, że jeżeli po ich pupilka przyjdzie któryś z gigantów, nie będą mieli nic do powiedzenia. Nawet gdyby już teraz mieli zaproponować piłkarzowi kolejną umowę. Czy Alli będzie w stanie oprzeć się perspektywie gry u boku Bale'a i Ronaldo?W sobotę Alli zdobył 12 bramkę w sezonie. Tottenham zremisował z Manchesterem City 2:2.