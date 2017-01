PŚ w Zakopanem. Wielka pogoń Kamila Stocha. "Wierzyłem, że się uda. Miło było stać na miejscu lidera i patrzeć, jak się przesuwamy w górę"

Mistrz drugiego skoku

"Wierzyłem w zwycięstwo. Ale o nim nie myślałem"

Pierwsza taka seria

Piotr Żyła chwycił Kamila wpół i wyściskał, potem wziął go razem z Dawidem Kubackim na ramiona, a dyrektor Adam Małysz jeszcze długo kręcił głową z niedowierzaniem. To było dwudzieste zwycięstwo Kamila Stocha w Pucharze Świata. Już czwarte w Zakopanem. Ale wyjątkowe: po pogoni w drugiej serii i awansie z szóstego na pierwsze miejsce.To był jeden z najbardziej wyrównanych konkursów w historii Pucharu Świata. Po pierwszej serii czołową dziesiątkę dzieliło ledwie 6,2 pkt. Kamila od prowadzącego Richarda Freitaga - tylko 3,8 pkt, niewiele ponad dwa metry. A za Kamilem na trzech kolejnych miejscach w czołowej dziesiątce było po pierwszym skoku aż trzech Polaków: Żyła, Dawid Kubacki i Jan Ziobro. Poza Ziobrą wszyscy obronili miejsce w dziesiątce w drugim skoku. A po locie Stocha na 131 m zaczęło się wielkie odliczanie.Lider Pucharu Świata nie tylko skoczył daleko, ale miał też aż 9,8 pkt dodanych za wiatr. A po jego skoku wiatr osłabł i zielona linia pokazująca ile trzeba skoczyć, by objąć prowadzenie, osunęła się mocno w dół zeskoku. Próbowali kolejni: Markus Eisenbichler, Daniel Andre Tande, Michael Hayboeck, Andreas Wellinger. Nie doskakiwali do zielonej linii, a wrzawa rosła. Wodzirej pod skocznią grał "Dream on" i krzyczał: "Marzcie dalej. Kamil Stoch wciąż prowadzi". Został na górze już tylko Richard Freitag. I on też nie dał rady. Wylądował na trzecim miejscu. Stoch, jak w sobotniej drużynówce, okazał się mistrzem drugiego skoku. Po pierwszym w niedzielę widać było niedosyt, choć nie taki jak w sobotę, gdy mówił, że nie może wybrać właściwego tempa odbicia. Ale drugi skok miał wówczas najlepszy w stawce. I tak samo było w finale weekendu na Wielkiej Krokwi : najpierw problem z tempem, a potem petarda.Po sobotnim konkursie, w którym znów, jak w Innsbrucku w Turnieju Czterech Skoczni, wypięło mu się wiązanie, serwismeni długo pracowali nad sprzętem, wymienili część w bucie, która mogła być przyczyną problemu, i w niedzielę obyło się już bez komplikacji. Stoch wygrał o niecały metr, o 1,6 pkt przed Wellingerem. - Wierzyłem, że się uda. Ale nie myślałem o zwycięstwie. Po prostu wierzyłem w siebie. Wiedziałem że skaczę dobrze. A ten skok w drugiej serii był najlepszy z tych które w niedzielę oddałem, licząc z serią próbną. Warunki były trudne, bo cały czas wiało z tyłu. Raz mocniej, raz słabiej, ale cały czas w plecy . Skakałem dla siebie, dla kibiców, dla kolegów, dla sztabu. Miło było tam stać na miejscu dla lidera i patrzeć jak się przesuwamy w górę. To będzie szczególne wspomnienie - mówił Stoch. Nigdy wcześniej w karierze nie sięgnął po zwycięstwo z tak odległego miejsca po pierwszej serii. I był wyraźnie wzruszony, gdy pod koniec hymnu wyłączono muzykę i mógł śpiewanie dokończyć razem z kibicami, a capella.Pierwszy raz śpiewał Mazurka Dąbrowskiego po konkursie właśnie pod Wielką Krokwią, sześć lat temu. Po swoim pierwszym zwycięstwie w Pucharze Świata, w pamiętnych zawodach w gęstym śniegu, gdy upadł Adam Małysz. Od tego czasu wygrał w skokach wszystko, poza medalem w lotach, ale jeszcze nigdy nie miał takiej serii jak teraz: czterech kolejnych zwycięstw w PŚ. Choć smak czterech zwycięstw z rzędu zna, tylko nie pucharowych: w 2014 wygrał dwa razy w PŚ w Willingen, a potem w dwóch olimpijskich konkursach w Soczi.- Który Kamil Stoch jest lepszy: ten dzisiejszy, czy ten z czasów podwójnego złota w Soczi? - usłyszał pytanie. - Nie wiem. A czy to ma jakiekolwiek znaczenie?