Alpejski PŚ. Hirscher wygrał slalom w Kitzbuehel

Klasyfikacja generalna PŚ (po 22 zawodach):

Klasyfikacja slalomu (po 7 zawodach):

Hirscher plasował się na półmetku na dziewiątej pozycji. Miał 1,02 s straty do Rydinga, który był bliski odniesienia pierwszego zwycięstwa w zawodach alpejskiego PŚ w historii Wielkiej Brytanii . W drugim przejeździe występujący przed własną publicznością Austriak, który odniósł 42. zwycięstwo w PŚ, był jednak nie do pokonania i ostatecznie uzyskał nad tym rywalem 0,76 s przewagi.To 20. triumf Hirschera w slalomie w karierze. W tym sezonie był najlepszy w tej konkurencji również w fińskim Levi, wygrał także slalom gigant w Alta Badii.Trzecie miejsce zajął Rosjanin Aleksander Choroszyłow.Trasa w Kitzbuehel sprawiała zawodnikom wiele problemów. Pierwszego przejazdu nie ukończył m.in. dotychczasowy lider klasyfikacji slalomu Norweg Henrik Kristoffersen. Przydarzyło mu się to po raz pierwszy od 6 stycznia 2015 roku. Od tego czasu startował w tej konkurencji bez "wpadki" 28 razy w różnych imprezach. W tym sezonie wygrał slalom PŚ czterokrotnie.Hirscher skorzystał na niepowodzeniu Norwega, wyprzedzając go w klasyfikacji tej konkurencji. Nad trzecim Włochem Manfredem Moelggiem, który również nie ukończył w niedzielę pierwszego przejazdu, ma już 182 punkty przewagi.Z kolei w klasyfikacji generalnej Austriak ma już 1080 punktów, a drugi Kristoffersen - o 388 mniej. Hirscher pewnie zmierza zatem po szóstą z rzędu Kryształową Kulę.1. Marcel Hirscher (Austria) 1.45,23 (54,44/50,79)2. David Ryding (W. Brytania) 1.45,99 (53,42/52,57)3. Aleksander Choroszyłow (Rosja) 1.46,34 (54,18/52,16)4. Leif Kristian Haugen (Norwegia) 1.46,38 (54,23/52,15)5. Daniel Yule (Szwajcaria) 1.46,84 (54,34/52,50) 6. Felix Neureuther ( Niemcy ) 1.47,11 (54,16/52,95) ...Michał Jasiczek (Polska) nie ukończył pierwszego przejazdu.1. Marcel Hirscher (Austria) 1080 pkt2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 6923. Alexis Pinturault ( Francja ) 6814. Kjetil Jansrud (Norwegia) 5445. Felix Neureuther (Niemcy) 4856. Manfred Moelgg (Włochy) 4281. Marcel Hirscher (Austria) 540 pkt2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 4603. Manfred Moelgg (Włochy) 358