Co za gol w angielskiej Championship! Rzut wolny jak z FIFA [WIDEO]

Ben Osborn's cheeky free kick goal for Nottingham Forest today. WOW!! pic.twitter.com/XC3P3BXpLE — Troll Football Media (@Troll__Footbal) January 21, 2017

Był to jedyny gol w meczu z Bristol City. Przy wolnym Matty Cash podbił piłkę , a Osborn najpierw ją sobie poprawił, a potem huknął nie do obrony.Dla Nottingham było to pierwsze zwycięstwo od 7 spotkań. Klub zajmuje 19. miejsce w angielskiej Championship (drugi poziom rozgrywek) i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.