Ligue 1. Bordeaux zachwycone Igorem Lewczukiem! Porównanie do legendy

60': Débordement de Igor "Lilian Thuram" Lewczuk qui centre en retrait pour Vada qui ne cadre pas ! #DerbyGaronne #FCGBTFC 1-0 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) January 21, 2017

Bordeaux w sobotę pokonało Toulouse 1-0, a Lewczuk zagrał znakomity mecz. Po jednej z jego interwencji na Twitterowym koncie Bordeaux porównano go do Liliana Thurama.To ogromne wyróżnienie. Thuram jest jednym z najlepszych francuskich piłkarzy w historii, jest mistrzem świata (1998) oraz Europy (2000). To rekordzista pod względem występów w reprezentacji, zagrał aż w 142 meczach. Strzelił co prawda tylko dwa gole, ale oba w półfinale MŚ 1998 z Chorwacją (2-1).Co ciekawe, Lewczuk trafił do Bordeaux tylko dlatego, że Francuzom odmówił Artur Jędrzejczyk. Wtedy jego agent Mariusz Piekarski zaproponował Bordeaux obrońcę Legii Warszawa . Lewczuk szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i stał się kluczowym piłkarzem 8. drużyny Ligue 1.