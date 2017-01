Ligue 1. Absurdalne zachowanie Marco Verrattiego, za które dostał żółtą kartkę [WIDEO]

lg

Absurdalne zachowanie Verrattiego (screen z wideo Eleven)

Do absurdalnej sytuacji doszło w meczu Nantes z Paris Saint-Germain. Marco Verratti schylił się na murawę i odegrał piłkę głową do Kevina Trappa, za co został ukarany przez sędziego.

