PŚ w Zakopanem. Jernej Damjan: jestem zachwycony atmosferą, brakuje mi słów

W sobotę Niemcy , w składzie: Eisenbichler (130,5 i 131 m), Stephan Leyhe (131 i 132), Andreas Wellinger (128,5 i 135), Richard Freitag (131,5 i 134,5) zajęli pierwsze miejsce, Polacy drugie, a Słoweńcy trzecie."Trochę denerwowałem się przed pierwszym skokiem, ponieważ wcześniej miałem trudny trening. Poszło mi jednak nieźle i odzyskałem spokój. A walka o podium była bardzo ostra. Żaden z zespołów nie chciał odpuścić, ale wspólnie z kolegami wykonaliśmy dobrą pracę i zwycięstwo stało się faktem" - podsumował.Polacy stanęli na podium w składzie: Piotr Żyła (133,5 i 137,5), Maciej Kot (132,5 i 133,5), Dawid Kubacki (120 i 128) i Kamil Stoch (125 i 128).Z trzeciej pozycji cieszyli się Słoweńcy: Damjan (125,5 i 134), Jurij Tepes (129,5 i 120,5) oraz bracia Peter (137,5 i 134,5) i Domen Prevcowie (129 i 133)."Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy! Wprawdzie pierwszy skok mi nie wyszedł, ale drugi był już udany i odetchnąłem. Koledzy także stanęli na wysokości zadania i udało się stanąć na podium" - powiedział Damjan.Słoweniec był zachwycony atmosferą, która - jak podkreślił - zawsze towarzyszy polskim edycjom PŚ. "W Wiśle i Zakopanem jest zawsze niesamowicie. Właściwie to brakuje mi słów, jak określić to, co dzieje się na trybunach. Te tłumy i doping dla każdego zawodnika, bez względu na kraj, który reprezentuje".W niedzielę o godzinie 14.30 na Wielkiej Krokwi rozpocznie się seria próbna, półtorej godziny później rozegrana zostanie pierwsza seria, w której wystartuje 50 zawodników z 15 krajów. Polskę reprezentować będą: Stoch, Kot, Żyła, Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro.