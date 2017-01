PŚ w Zakopanem. Adam Małysz: to jest piękno sportu

"Oczekiwania co prawda były większe, ale to jest właśnie piękno sportu. Dzisiaj drugi stopień podium i dzięki temu utrzymanie pierwszej lokaty w Pucharze Narodów, to moim zdaniem wielki sukces" - ocenił Małysz i dodał, że liczy, iż Polacy w niedzielnym konkursie indywidualnym utrzymają podobny poziom.Po 15 konkursach Polacy zgromadzili 2747 pkt i wyprzedzają Austrię o 272 pkt. Na trzecim miejscu znajdują się Niemcy , którym do lidera brakuje 318 pkt. Natomiast w klasyfikacji generalnej PŚ po trzynastu z 27 konkursów indywidualnych prowadzi Stoch z 833 pkt i ma 66 przewagi nad Norwegiem Danielem Andre Tande. Trzeci jest Domen Prevc. Słoweniec traci do Polaka 82 pkt.Piąty w rankingu jest Kot, a dziewiąty Żyła. Kubacki zajmuje 20., Stefan Hula 26. a Jan Ziobro 38. miejsce.W sobotnim konkursie drużynowym wygrali Niemcy. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Słowenii. W stolicy polskich Tatr wystartowały także zespoły Austrii, Norwegii , Japonii, Czech, Rosji, Finlandii, USA i Kazachstanu.Zawodnicy startowali przy szczelnie wypełnionych trybunach (ponad 23 tys.) i kilkunastu tysiącach wokół Wielkiej Krokwi . Podobnie będzie podczas niedzielnej rywalizacji."Przyjechaliśmy z żoną i synem specjalnie na skoki i jesteśmy z tej decyzji bardzo zadowoleni. Konkurs i atmosfera były wspaniałe, a podium naszych to prawdziwa wisienka na torcie. Jutro, bez względu na pogodę będziemy dopingować - nawet kosztem utraty głosu" - zapewnił Bogdan z Hrubieszowa.Jarosław z Krotoszyna był trochę zawiedziony. "Liczyłem jednak na pierwsze miejsce, ale po chwili zastanowienia stwierdziłem, że i drugie jest wspaniałe. Chłopcy zawsze powtarzają, że nasz doping dodaje im skrzydeł, więc jutro też ich nie zawiodę" - powiedział.Na trybunach Wielkiej Krokwi znaleźli się również mieszkańcy Kasinki Małej. "Przyjechaliśmy na oba konkursy całą grupą. Świetnie się bawiliśmy i mam nadzieję, że jutro będzie tak samo, a może i lepiej? Bardzo na to liczymy, ponieważ nic nie zastąpi oglądania skoków +na żywo+, a gdy jeszcze Polacy odnoszą sukcesy! To są po prostu fantastyczne emocje" - podkreślił Marek i dodał, że nie może doczekać się na dwutygodniową wyprawę na mistrzostwa świata do fińskiego Lahti (22 lutego - 5 marca )."Tam to dopiero będzie się działo, jeżeli tylko naszym uda się utrzymać formę. A może nawet - bardzo na to liczę - osiągną wtedy jej szczyt" - wyraził nadzieję.Niedzielny konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi rozpocznie się o 16. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro.