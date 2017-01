PŚ w skokach w Zakopanem. Kamil Stoch: pierwszy skok spóźniłem, nie mogłem znaleźć dobrego tempa odbicia

- My wygraliśmy u nich w Klingenthal, oni u nas w Zakopanem, jesteśmy z Niemcami rozliczeni - śmiał się Piotr Żyła. To on był w sobotę liderem kadry , skoczył w obu seriach najlepiej, indywidualnie miał drugi wynik , za Peterem Prevcem, który po tygodniowej przerwie w startach odlatuje z niesamowitą lekkością.Właśnie Słoweńcy skakali najrówniej w pierwszej serii prowadzili po niej, a Polacy zajmowali trzecie miejsce. Początek był świetny: Żyła skakał jako pierwszy i wyprowadził Polaków na prowadzenie, obronił je Maciej Kot , mimo że w jego grupie zawodników już zaszalał Peter Prevc (137,5 m, odległość dnia). Polska prowadziła o 0,7 pkt. A potem zaczęły się problemy. Najpierw Dawid Kubacki w złych warunkach skoczył 120 m, co było w całym konkursie najgorszą odległością wśród skoczków z pięciu czołowych reprezentacji (ale nie najgorszą notą, bo Kubacki dostał dużo punktów za wiatr). A potem Kamil Stoch spóźnił skok i wylądował na 125 m. A Polska - na trzecim miejscu po I serii, 14,1 pkt za Słoweńcami, 13,6 za Niemcami.- Ciągle szukam dobrego tempa odbicia i tak naprawdę dopiero w drugiej serii mi się udało - mówił Kamil Stoch. - Z tego co słyszałem, miałem najgorsze ze wszystkich warunki. Skok nie był idealny, ale nie był też zły - tłumaczył Kubacki.Druga seria to był pościg Polaków, liderów Pucharu Narodów i zwycięzców z pierwszej drużynówki sezonu, w Klingenthal. Tym razem nikt już nie zepsuł skoku, Polacy zdobyli najwięcej punktów w drugiej serii, wyprzedzili Słoweńców, u których blisko wylądował Jurij Tepes. Polska zmniejszyła stratę do Niemców, ale nie była w stanie ich dogonić, bo w drużynie Wernera Schustera nie było słabego punktu. Najlepszego w drugiej serii u Niemców Andreasa Wellingera dzieliło od najniżej punktującego Markusa Eisenbichlera tylko 4,9 pkt. - Poziom konkursu był znakomity, radość dla widzów. Rywale nie śpią, ale my te żółte numery startowe liderów Pucharu Narodów chcielibyśmy obronić aż do Planicy - mówił Maciej Kot.W drugiej serii jeszcze o kilka punktów poprawił się Żyła ("Nie wiem, czy jest Żyłomania, bo tylko siedzę na kanapie, nie ruszam się z domu"), znakomicie skoczył Stoch (ale w całym konkursie był w drużynie na trzecim miejscu, za Żyłą i Kotem)- To był pokaz siły wszystkich zespołów, kolejność w czołówce cały czas się zmieniała. Szkoda trochę, bo pierwsze miejsce było w zasięgu ręki. Ale my nie przegraliśmy pierwszego miejsca, tylko wygraliśmy drugie - mówił Kubacki.Gdy rok temu w Zakopanem była drużynówka, Piotr Żyła oglądał ją w hotelu, bo nie zakwalifikował się do drużyny, a trzecie miejsce Polaków w środku kryzysowego sezonu przyjęto prawie jak zwycięstwo. W sobotę drugie miejsce - z lekkim niedosytem. Ale co najważniejsze, Polska nadal jest na kursie na medal w Lahti. Przed mistrzostwami będzie jeszcze jeden konkurs drużynowy, za tydzień w Willingen.