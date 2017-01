PŚ w skokach. Polska powiększyła przewagę w Pucharze Narodów

Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 15 z 33 zawodów):

1. Polska 2747 pkt 2. Austria 2479 3. Niemcy 2429 4. Norwegia 1818 5. Słowenia 1699 6. Czechy 549 7. Japonia 470 8. Rosja 317 9. Francja 250 10. Szwajcaria 85

Przed konkursem podopieczni Stefana Horngachera mieli 167 punktów przewagi nad Austriakami. Po nim dopisali do konta zespołu 350 pkt.Dzięki triumfowi na Wielkiej Krokwi Niemcy (dostali 400 pkt) zbliżyli się do drugiego miejsca i tracą do rywali z Austrii tylko 50 pkt.