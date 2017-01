PŚ w Zakopanem. Kamilowi Stochowi wypięło się wiązanie przy lądowaniu

Pierwszy raz w historii Polacy przystępowali do konkursu drużynowego w roli faworytów. W Zakopanem nie było jednak tak łatwo jak wszystkim mogło się wydawać. Niezwykle ciężkie warunki postanowili zarówno Niemcy , jak i Słoweńcy, a konkurs był prawdziwą bitwą na odległości. Przed ostatnią rundą serii finałowej na prowadzeniu byli Niemcy, a Polacy znajdowali się na drugim miejscu.Świetny skok Domena Prevca sprawił, że Kamil Stoch potrzebował aż 133 metrów, by objąć prowadzenie. Polak poszybował jednak trzy metry dalej i wykończył skok mocno zaznaczonym telemarkiem.W momencie najgłębszego wykroku tylne wiązanie Stocha puściło, a skoczek z Zębu na moment stracił równowagę. Najlepszy zawodnik obecnego sezonu zdołał opanować sytuację i dojechał do linii sędziowskiej. To już drugi przypadek w tym sezonie, kiedy tylne wiązanie Stocha nie wytrzymuje. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w serii próbnej przed konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Defekt na skoczni Bergisel tłumaczono dziurami na zeskoku, które bardzo przeszkadzały w normalnym lądowaniu. W Zakopanem zeskok był przygotowany idealnie, dlatego wypięcie wiązania jest mocno zastanawiające. skokach narciarskich od wielu lat trwa wojna technologiczna, której ulegają wszystkie drużyny na świecie. Poszukiwanie sprzętowych nowinek często odbywa się kosztem bezpieczeństwa. W ostatnich latach wiązania mocno się zmieniły, teraz pozwalają prowadzić narty bardziej płasko, co zwiększa powierzchnie nośną. Kiedyś był to po prostu pasek, który przyczepiano do buta.