Bundesliga. Angielski tabloid oskarża Lewandowskiego. "Cwaniak i marzenie sponsorów"

- Ostatni trening za mną. Wracamy na boisko! Pora na rundę rewanżową - napisał Lewandowski wrzucając poniższe zdjęcie na Instagrama. Największą uwagę przyciągnęło jednak to, co znalazło się w tle.

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Robert Lewandowski (@_rl9) 19 Sty, 2017 o 6:26 PST

Chodzi o obecność pewnego szamponu, który Lewandowski reklamuje na co dzień. - Jest marzeniem sponsorów po tym, jak sprytnie ukrył szampon na zdjęciu - napisało "The Sun". Szampon chyba przeszkadzał nieco Bayernowi Monachium, bo to zdjęcie zostało odpowiednio przycięte, gdy klub wrzucił tę fotografię na swoje konto:

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika FC Bayern Official (@fcbayern) 19 Sty, 2017 o 7:12 PST

Co najważniejsze, Lewandowski znakomicie spisuje się na boisku. Uratował zwycięstwo Bayernowi w meczu z Freiburgiem (2-1), w którym strzelił oba gole - w tym jednego w doliczonym czasie gry.

