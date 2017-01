Transfery. Problem Macieja Rybusa. Olympique Lyon chce Patrice'a Evrę

Kontrakt 35-letniego piłkarza z Juventusem wygasa pod koniec tego sezonu. Evra jest tylko rezerwowym, przez co poważnie rozważa odejście z klubu. Miał oferty z Crystal Palace oraz Chin, ale nie były one zadowalające. Lyon może przekonać go do zmiany zdania. Evra bardzo ciepło wypowiadał się o tym klubie przy okazji meczów Ligi Mistrzów. Francuz w przeszłości grał m.in. w Nice, Monaco oraz Manchesterze United.

To spory problem dla Rybusa. Od połowy grudnia nie wyszedł w podstawowym składzie po błędzie w jednym ze spotkań Pucharu Ligi. Trener Bruno Genesio próbował go zarówno na lewej obronie, jak i lewej pomocy. Ale Lyon sprowadził na skrzydło Memphisa Depaya z Manchesteru United. Rywalem Rybusa do gry na lewej obronie jest obecnie Jeremy Morel.

