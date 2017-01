PŚ w biathlonie. Horchler najlepsza w Anterselvie, Hojnisz 22.

Na drugiej pozycji uplasowała się triumfatorka czwartkowej rywalizacji na 15 km Laura Dahlmeier, rodaczka startującej z ostatnim, 30. numerem Horchler. Nigdy wcześniej sobotniej zwyciężczyni nie było na podium PŚ; w czerwcu Horchler skończy 30 lat.Trzecia była Czeszka Gabriela Koukalova.Niespodziewana bohaterka rywalizacji na 12,5 km jako jedyna z czołówki nie popełniła żadnego błędu na strzelnicy. Bardzo dobrze biegająca Dahlmeier miała jedną pomyłkę w pozycji leżącej, ale jeszcze przed czwartym strzelaniem (stojąc) była na prowadzeniu z kilkudziesięciosekundową przewagą nad rywalkami. Zaczęła jednak od dwóch niecelnych prób, a po dwóch rundach karnych spadła na czwartą pozycję.Liderką była wówczas Koukalova, jednak w biegu lepsze okazały się obie niemieckie zawodniczki.Hojnisz leżąc myliła się za każdym razem w piątej próbie. Lepiej strzelała stojąc - jedno dodatkowe okrążenie. W efekcie była 22., ze stratą 1.23,1 do Horchler, chociaż jeszcze kilkaset metrów przed metą jej nazwisko widniało w drugiej dziesiątce.Zmagania we Włoszech to ostatni sprawdzian czołówki przed mistrzostwami świata, które odbędą się 9- 19 lutego w austriackim Hochfilzen.1. Nadine Horchler ( Niemcy ) 36.11,5 (0 rund karnych)2. Laura Dahlmeier (Niemcy) strata 3,1 (3)3. Gabriela Koukalova (Czechy) 8,0 (2)4. Kaisa Makarainen (Finlandia) 13,5 (3)5. Marie Dorin Habert ( Francja ) 19,0 (4)6. Alexia Runggaldier (Włochy) 24,1 (1)22. Monika Hojnisz (Polska) 1.23,1 (3)Klasyfikacja generalna PŚ (po 15 z 26 zawodów):1. Laura Dahlmeier (Niemcy) 669 pkt2. Gabriela Koukalova (Czechy) 6523. Kaisa Makarainen (Finlandia) 6374. Marie Dorin Habert (Francja) 6005. Dorothea Wierer (Włochy) 4666. Franziska Hildebrand (Niemcy) 41828. Monika Hojnisz (Polska) 17331. Magdalena Gwizdoń (Polska) 14852. Krystyna Guzik (Polska) 5590. Kinga Mitoraj (Polska) 1