Ekstraklasa. Ruchu Chorzów rozstrzelał Odrę Opole. Efektowny sparing

Asystę przy golu Visnakovsa zaliczył testowany 30-letni chorwacki lewy obrońca Marko Dinjar, grający ostatnio w węgierskim zespole Kozarmisleny FC.Był to drugi zimowy mecz kontrolny chorzowian. Tydzień wcześniej na koniec zgrupowania w Rybniku przegrali z ekstraklasowym czeskim MFK Karwina 0:1.W nocy z niedzieli na poniedziałek ekipa trenera Waldemara Fornalika wyruszy na drugi zimowy obóz do hiszpańskiego Benicassim koło Walencji.Tam "Niebieskich" czekają sparingi ze szwajcarskim Servette Genewa, węgierskim Diosgyor VTK i czeskim Slovanem Liberec.Chorzowianie w 20 meczach tego sezonu wywalczyli na boisku 20 punktów, jednak stracili osiem na skutek kary nałożonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN Chodziło o podwójne umowy zawodników (z klubem i jego fundacją) i regulowanie wynikających z nich zobowiązań. Jeśli klub do końca stycznia 2017 ureguluje te zaległości, odzyska cztery punkty.Bramki - dla Ruchu: Łukasz Moneta (1), Eduards Visnakovs (18), Łukasz Surma (58, karny), Kamil Słoma (60), Jakub Arak (84); dla Odry: Bartosz Sobczyński (81).