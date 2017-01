Australian Open. Sen Istomina trwa, pogromca Djokovica już w 1/8 finału

Istomin był sprawcą największej jak na razie sensacji w Melbourne. W czwartek po czterech godzinach i 48 minutach pokonał rozstawionego z "dwójką" Djokovica 7:6 (10-8), 5:7, 2:6, 7:6 (7-5), 6:4. Pod koniec pojedynku Uzbeka łapały skurcze. Eksperci podkreślali, że ten mecz kosztował 30-letniego gracza sporo wysiłku, a on nie słynie z dużej wytrzymałości. Okazało się jednak, że niespodziewany sukces go uskrzydlił i dwa dni później wyeliminował kolejnego wyżej notowanego rywala - rozstawionego z "30" Hiszpana Pablo Carreno Bustę 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2. Tym razem spędził na korcie trzy godziny i 28 minut.Istomin powtórzył swoje najlepsze osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Wcześniej dwa razy udało mu się dotrzeć do 1/8 finału - w Wimbledonie 2012 i US Open 2013. W Australii dotychczas mógł się pochwalić występem w trzeciej rundzie (2010 i 2014).Uzbek znalazł się w głównej drabince dzięki "dzikiej karcie" otrzymanej za zwycięstwo w azjatyckim turnieju kwalifikacyjnym. O pierwszy w karierze wielkoszlemowy ćwierćfinał Wielkiego Szlema zagra z rozstawionym z "15" Bułgarem Grigorem Dimitrowem lub Francuzem Richardem Gasquetem (18.).