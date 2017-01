NBA. Golden State Warriors nie do pokonania! Piękna seria zwycięstw

Finaliści poprzedniego sezonu w ostatnich pięciu dniach w równie przekonywujący sposób wygrali także z dwoma innymi pretendentami do tytułu - broniącymi mistrzostwa Cleveland Cavaliers (126:91) i Oklahoma City Thunder (121:100).Tak jak LeBron James w poniedziałek rozegrał jedno ze słabszych spotkań w ekipie "Kawalerzystów", tak piątkowy mecz nie wyszedł liderowi "Rakiet" Jamesowi Hardenowi. Najlepszy brodacz w lidze, jej trzeci strzelec i lider klasyfikacji asyst, był bezsilny w starciu z obroną Warriors. Zdobył tylko 17 punktów, nie trafiając żadnego z pięciu rzutów za trzy.W zespole gości liderzy nie zawiedli. Kevin Durant zdobył 32 pkt, Stephen Curry - 24. Warriors z bilansem 37 zwycięstw i 6 porażek zdecydowanie prowadzą w Konferencji Zachodniej i całej lidze."Jest jeszcze parę rzeczy do poprawienia w naszej grze, przed nami długi sezon, ale dzisiaj nie wyglądało to źle, szczególnie w defensywie" - ocenił Durant.Na innych boiskach niesamowitym wyczynem popisał się Rudy Gobert z Utah Jazz w wygranym przez jego zespół wyjazdowym meczu z Dallas Mavericks 112:107 po dogrywce. Reprezentant Francji , uzyskując 27 pkt i 25 zb. został pierwszym graczem, który w tym sezonie przekroczył po 25 punktów i zbiórek w jednym spotkaniu. Od 2000 roku taki wyczyn odnotowano w lidze NBA tylko 19 razy.Środkowy "Jazzmanów", który poprawił w piątek swoje rekordy kariery w obydwu tych statystykach, prowadzi też w lidze w klasyfikacji bloków (średnio 2,55) i jest poważnym kandydatem do wyboru przez trenerów do składu na Mecz Gwiazd.Dzięki niemu i Gordonowi Haywardowi, który zdobył 26 pkt, zespół Utah odniósł piąte zwycięstwo z rzędu i z bilansem 28-16 zajmuje piąte miejsce w Konferencji Zachodniej. W ekipie Mavericks najskuteczniejszy był Harrison Barnes - 19 pkt.Nie przestają zadziwiać Philadelphia 76ers, najsłabszy zespół dwóch ostatnich sezonów. Popularne "Szóstki" pokonały na wyjeździe Portland Trail Blazers 93:92, odnosząc trzecie kolejne zwycięstwo, a szóste w ostatnich ośmiu spotkaniach. Zapewnił im je Robert Covington, trafiając dwukrotnie za trzy punkty w ostatnich 40 sekundach spotkania. W całym meczu uzyskał 22 pkt, a liderem drużyny pod tym wzlędem był reprezentant Turcji Ersan Ilyasova - 24. W ekipie gospodarzy wyróżnił się Damian Lillard - 30 pkt."Naszym celem jest zajęcie miejsca gwarantującego udział w play off" - powiedział jeden z liderów Sixers, kameruński środkowy Joel Embiid, który w piątek uzyskał 18 pkt i 10 zb.Philadelphia (bilans 15-26) zajmuje 13. miejsce w Konferencji Wschodniej. Na ósmym, dającym awans do play off, są Chicago Bulls (21-23).