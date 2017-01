Zawodnik UFC skarży się na gorsze traktowanie z powodu koloru skóry

Podczas wywiadu udzielonego ESPN.com, w obecności swojego rywala, Stephena Thompsona, Woodley wygłosił prawdziwą tyradę (podsycaną jeszcze przez prowadzącą rozmowę dziennikarkę) na temat rasizmu w sporcie i dodał, że on sam jest najlepszym przykładem na to, że kolor skóry determinuje sposób, w jaki zawodnicy są traktowani. Tyron zwraca przede wszystkim uwagę na to, jak mocno promowano przed UFC 205 jego rywala, kosztem prawdziwego mistrza- Przed walką traktowano Wonderboy'a jakby był mistrzem! A to przecież ja jestem mistrzem. To ja odprawiłem najgroźniejszego półśredniego na świecie rekordowym czasie. Mimo tego nie szanują mnie tak, jak na to zasługuję - powiedział.Woodley ma pretensje do UFC za promowanie "idealnego Amerykanina", jakim w jego rozumieniu jest Stephen Thompson i przypomina, że przecież on też jest z USA . Skarży się także, iż taki sposób reklamowania zawodników powoduje, że nawet fani mają wątpliwości co do jego pozycji oraz umiejętności.Zapytany przez dziennikarkę o powód takiego traktowania Woodley stwierdził, że jest nim rasizm w sporcie. Podkreślił, że szanuje Thompsona, ale UFC promuje go w taki sposób, który uwłacza mistrzowi. - Powiedzmy to sobie jasno. Gdybym miał inny kolor skóry, ludzie traktowaliby mnie inaczej - stwierdził.Zobaczcie cały wywiad, posłuchajcie mistrza i nielicznych wtrąceń Thompsona, który przez cały czas robił coraz bardziej zdziwioną minę w reakcji na to, co mówi siedzący obok Woodley.