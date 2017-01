Tragiczna śmierć podczas budowy stadionu w Katarze

- Fatalny wypadek miał miejsce w czasie, gdy pracownik znajdował się na platformie przeznaczonej do zarządzania funkcjami technicznymi dźwięku oraz instalacji świetlnych. Z nieznanych dotąd przyczyn jeden z elementów wspierających platformę zawiódł, co spowodowało upadek pracownika z dużej wysokości. Ten, mimo pełnego wyposażenia i zabezpieczeń, zmarł - czytamy w oświadczeniu.



- Natychmiastowo rozpoczęliśmy wnikliwe wyjaśnianie dokładnych przyczyn wypadku. W przyszłości podejmiemy wszystkie niezbędne działania tak, by kolejny taki wypadek nie miał miejsca. Łączymy się w bólu z rodziną tragicznie zmarłego, składamy najszczersze kondolencje.



To nie pierwsza ofiara podczas budowy obiektu na katarski mundial. Już wcześniej informowano o czterech tragicznie zmarłych pracownikach. To, podobnie jak wykorzystywanie na budowach imigrantów za najniższe stawki, przykuło uwagę FIFA, która z bliska ma przyglądać się poziomowi pracy na budowach. Katar prawa do organizacji mundialu uzyskał w 2010 roku.