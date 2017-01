Bundesliga. Robert Lewandowski skomentował fenomenalnego gola w końcówce. Mistrz!

To był jego mecz. Kapitan reprezentacji Polski został bohaterem otwarcia nowego roku w Bundeslidze. Lewandowski już w pierwszym spotkaniu strzelił dwa gole i udowodnił, że walka o najlepszego strzelca w Niemczech będzie budzić emocje do końca sezonu. Polak zbliżył się do Pierra-Emericka Aubameyanga na dwa trafienia, ale najważniejsze, że dzięki swoim indywidualnym umiejętnościom dał Bayernowi bardzo ważne trzy punkty.Wszystko dzięki fenomenalnemu trafieniu w doliczonym czasie gry . Polak dostał piłkę z lewego skrzydła od Francka Ribery'ego, opanował ją w cyrkowy sposób i strzałem po ziemi nie dał żadnych szans bramkarzowi Freiburga.- W pierwszej chwili chciałem podać piłkę koledze z zespołu, ale nikogo nie było w pobliżu. Skupiłem się więc na opanowaniu piłki. Udało się, a potem miałem trochę szczęścia. Nie kopnąłem piłki zbyt czysto, ale gol to gol - przyznał skromnie po meczu Lewandowski.Monachijczycy długo męczyli się z Freiburgiem. W grze drużyny Carlo Ancelottiego brakowało dokładności, ale przede wszystkim przyspieszenia akcji. Bayern grał jednostajnie. Dłużej utrzymywał się przy piłce , ale w decydujących momentach nie potrafił poradzić sobie z dobrze zorganizowaną defensywą gospodarzy.- Walczyliśmy do samego końca i udało się wygrać. Freiburg dobrze się bronił, a my musieliśmy być cierpliwi. Zwycięstwo w pierwszym meczu po przerwie zimowej było dla nas bardzo ważne - podkreślił kapitan reprezentacji Polski.Po 17 kolejkach Bayern ma 42 punkty i o sześć wyprzedza drugiego w tabeli beniaminka RB Lipsk. Wicelider zagra w sobotę o 18.30 z Eintrachtem Frankfurt