Premier League. Steven Gerrard wrócił do Liverpoolu! Będzie trenerem młodzieży

Gerrard to żywa historia Liverpoolu. Jest jego wychowankiem i zagrał w nim ponad 700 spotkań. Wygrał z klubem prawie wszystko co możliwe poza mistrzostwem Anglii. Ostatnie dwa lata swojej kariery Gerrard spędził w USA, gdzie grał dla Los Angeles Galaxy.Pod koniec 2016 roku zakończył karierę piłkarską. Mógł zostać trenerem - miał ofertę m.in. z MK Dons - ale ostatecznie zdecydował się na powrót do Liverpoolu. Nową funkcję obejmie na początku lutego . Ma zająć się szkoleniem młodych piłkarzy. - Koło się zatoczyło, wracam do miejsca, gdzie zacząłem swoją karierę. Nie podjąłem jednak tej decyzji ze względu na emocje . Mam wiele do zaoferowania Liverpoolowi - powiedział Gerrard.