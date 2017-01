Australian Open. Serena Williams nie straciła jeszcze seta! Kolejna rywalka bez szans

92. w rankingu WTA Gibbs - podobnie jak w jedynym wcześniejszym pojedynku tych tenisistek - nie sprawiła Williams problemu. Sobotnie spotkanie trwało 63 minuty, a druga rakieta świata tylko raz - w przedostatnim gemie meczu - została przełamana.Wcześniej na jej drodze w Melbourne stanęły - teoretycznie znacznie groźniejsze od Gibbs - Szwajcarka Belinda Bencic i Czeszka Lucie Safarova. Żadna z nich jednak nie potrafiła wygrać z Amerykanką choćby seta. Jako następna spróbuje to zrobić rozstawiona z "16" Czeszka Barbora Strycova.35-letnia Williams dobrym jak na razie występem w Australii uspokoiła swoich kibiców, którzy nie wiedzieli, w jakiej formie jest 35-letnia gwiazda tenisa . W dwóch poprzednich sezonach po odpadnięciu w półfinale US Open skracała sezon. Jesienią straciła miano liderki światowego rankingu, a na początku tego roku w Auckland odpadła w 1/8 finału, ulegając znacznie niżej notowanej rodaczce Madison Brengle. Zawodniczka z USA walczy o rekordowy w liczonej od 1968 roku Open Erze 23. tytuł wielkoszlemowy w singlu. Dzięki lipcowemu triumfowi w Wimbledonie zrównała się pod tym względem ze słynną Niemką Steffi Graf.W Melbourne dotychczas świętowała sukces sześciokrotnie (2003, 2005, 2007, 2009-10, 2015). W finale poprzedniej edycji przegrała z Angelique Kerber. To właśnie Niemka polskiego pochodzenia odebrała jej jesienią tytuł pierwszej rakiety świata.