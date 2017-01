Bundesliga. Aubameyang: Nigdy nie będę grał w Bayernie

- Jedno jest pewne - nigdy nie pójdę do Bayernu. To byłoby zbyt trudne dla kibiców BVB. Nie ma znaczenia, jakie dostanę warunki, jakie pieniądze byłyby mi zaproponowane, powiedziałbym: nie - zapewnił jeden z najlepszych snajperów niemieckiej ekstraklasy.Jednocześnie nie wyklucza on odejścia z Dortmundu, mimo że kontrakt ma podpisany do 2020 roku.- Teraz jestem w Borussii i kocham to miejsce. Ale nie mogę obiecać, że za dwa, pięć czy dziesięć lat nadal tu będę. Jest możliwe, że już w czerwcu zgłosi się jakiś klub, który porozumie się także z władzami BVB i wtedy odejdę - powiedział.27-letni Aubameyang jest obecnie w Afryce, gdzie wraz z reprezentacją Gabonu występuje w Pucharze Narodów Afryki. Nie będzie go zatem w pierwszych kolejkach po zimowej przerwie Bundesligi. To dobra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego . Polski napastnik Bayernu Monachium w klasyfikacji strzelców niemieckiej ekstraklasy jest obecnie na trzecim miejscu. Ma na koncie 12 trafień - o cztery mniej od Aubameyanga. Drugi jest Francuz z FC Koeln Anthony Modeste.