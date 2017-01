Australian Open. Janowicz i Matkowski nie nawiązali równej walki. Koniec marzeń

Biało-czerwoni na otwarcie pokonali Włocha Fabio Fogniniego i Hiszpana Fernando Verdasco 7:5, 6:4.Janowicz po raz ósmy startował w grze podwójnej w Wielkim Szlemie. Przeważnie występuje w tej konkurencji w parze z którymś z rodaków. Tym razem umówił się z Matkowskim, który w minionym tygodniu triumfował w imprezie w Auckland, gdzie jego partnerem był Pakistańczyk Aisam-Ul-Haq Qureshi. W Melbourne drugi z Polaków największy sukces odniósł w 2006 roku - wraz z Mariuszem Fyrstenbergiem dotarli do półfinału.Janowicz próbował swoich sił także w singlu - odpadł w pierwszej rundzie po porażce z rozstawionym z "siódemką" Chorwatem Marinem Cilicem 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 3:6. Matkowski wystartuje jeszcze w mikście, w którym towarzyszyć mu będzie Amerykanka Liezel Huber.Poza nimi do debla zgłosiło się jeszcze czworo Polaków. O awans do trzeciej rundy, czyli 1/8 finału, zagra jeszcze w sobotę Łukasz Kubot . Zarówno Alicja Rosolska, jak i Magda Linette (obie z zagranicznymi partnerkami) pożegnały się z rywalizacją na drugim etapie zmagań, a Mariusz Fyrstenberg przegrał mecz otwarcia. Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej mężczyzn:Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut ( Francja , 1) - Jerzy Janowicz, Marcin Matkowski (Polska) 6:3, 6:2.