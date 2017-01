Bundesliga. "Właśnie dlatego Lewandowski zasłużył na podwyżkę". Zachwyty na Twitterze

MAGIA, PROSZĘ PAŃSTWA!!! Co strzelił @lewy_official to nie ma słów! Polak daje @fcbayern_en zwycięstwo na inaugurację wiosny w #bundesliga pic.twitter.com/fSUkKfET7s

Obrońcy Freiburga życia nie starczy na to by zrozumieć jakim cudem @lewy_official strzelił dziś drugiego gola dla Bayernu - majstersztyk.

Lewandowski is the best #9 in the world WOW!

Robert "Why is nobody watching him there?!" Lewandowski.



He's impossible to mark.