MŚ piłkarzy ręcznych. Dujszebajew: musimy poczuć głód zwycięstwa

- Musimy uczyć się na tych mistrzostwach. Przed nami kolejny mecz do wygrania, z drużyną, która była na igrzyskach olimpijskich. Musimy mieć głód zwycięstwa, bo tylko w ten sposób tworzy się zwycięski charakter zespołu - podkreślił selekcjoner biało-czerwonych.Dla młodych podopiecznych Dujszebajewa takie kolejne pojedynki będą okazją nie tylko do większego zgrania się, ale też poznania psychicznych aspektów takich zmagań.- Gdyby tutaj był Karol Bielecki , Michał Jurecki czy Adam Wiśniewski to byśmy takich meczów nie potrzebowali. A tak możemy wykorzystać te kolejne doświadczenia. Z Francją graliśmy bez stresu i dlatego wyszedł nam najlepszy mecz na tych mistrzostwach - powiedział kirgiski trener.Dlatego tak ważne dla drużyny jest osiągnięcie stabilności formy.- To są jeszcze niedoświadczeni zawodnicy. Zagrali dobry mecz z Norwegią, powalczyli i myśleli, że to na Brazylię wystarczy. Muszą się jeszcze nauczyć, żeby być mentalnie przygotowanym do każdego meczu, żeby nie było huśtawki formy - dodał.Według kapitana polskiego zespołu Mateusza Jachlewskiego, pomimo braku awansu do 1/8 finału, polskiej drużyny nie trzeba motywować do udziału w meczach Pucharu Prezydenta - Nie trzeba nas specjalnie motywować. Wszystkie te mecze są dla nas ważne. Musimy zbierać doświadczenia i starać się wygrywać. Z Francją graliśmy bez obciążenia psychicznego, a takie spotkania z faworytem gra się najłatwiej. Sporo było fajnych rzeczy, które nam wychodziły, ale też były i błędy. Dlatego będzie okazja, żeby jeszcze wspólnie popracować - podsumował skrzydłowy reprezentacji Polski.Sobotnie spotkanie w Brescie z wicemistrzem Afryki Tunezją rozpocznie się o godz. 16. W przypadku wygranej biało-czerwonych czeka w poniedziałek mecz o 17. miejsce ze zwycięzcą pojedynku drużyn z piątych miejsc w grupach C i D. Jeśli przegrają - wystąpią w meczu o 19. lokatę.