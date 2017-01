Lewandowski wśród najlepszych napastników świata

"Dla mnie to przede wszystkim świetna wiadomość z punktu widzenia polskiego kibica. Cały 2016 rok obfitował w wydarzenia potwierdzające, że "polski piłkarz" to obecnie produkt najwyższej klasy europejskiej. Nike opierając jeden ze swoich flagowych modeli Lewandowskiego świetnie to akcentuje i wierzę, że ta decyzja okaże się w stu procentach trafiona" - komentuje Dominik Szarek, autor kanału Futbolove.tv, który konferencji przyglądał się z bliska.Podczas poniedziałkowego eventu szóstka zaproszonych piłkarzy podzieliła się również swoim wrażeniami na temat tego, co to znaczy grać jako napastnik. "Każdy patrzy na Ciebie i oczekuje od Ciebie zdobywania bramek. Każdy chce wygrywać, pracować ciężko na boisku dla drużyny. Ale to ty bierzesz na siebie odpowiedzialność za zdobywanie bramek" - zwierzał się dziennikarzom i śledzącym wydarzenie w mediach społecznościowych fanom Harry Kane, król strzelców Premier League minionego sezonu.Jak jednak przygotować się do tego typu roli na boisku? O to m.in. pytano Edinsona Cavaniego, najskuteczniejszego obecnie strzelca Europy (18 bramek). " - Przed kluczowymi spotkaniami wyobrażam sobie jak mecz może przebiegać, pewne aspekty nadchodzącego spotkania. Staram się przewidywać i rozstrzygać w głowie pojedynki, które mogę stoczyć. To zwykle pomaga mi zwiększyć swoje szansę powodzenia gdy te w końcu nadejdą".Piłkarze odpowiadali na pytania zadane dziennikarzy i kibiców. Dla zgromadzonych wyjątkową niespodzianką była możliwość zmierzenia się w piłkarskim pojedynku z Miroslavem Klose, który z marką związany jest od kilkunastu lat, a dla napastników może stanowić wzór do naśladowania.Także i dla Lewandowskiego. "- Oczywiście. To normalne, że gdy się jest młodym, rozwijającym zawodnikiem, zawsze ogląda się z fascynacją najlepszych napastników. Ja robiłem tak samo. Szczególnie, gdy Niemcy mierzyły się z Polską na boisku". Klose opowiadał też o okolicznościach pierwszego spotkania z Lewandowskim. "Byłem akurat w Niemczech i wpadłem na chwilę do Monachium , Moje dzieci namawiały mnie na zdjęcie z Lewandowskim, więc korzystając z okazji usiedliśmy i zamieniliśmy ze sobą kilka zdań" - śmiał się rekordzista bramek Mistrzostw Świata i reprezentacji Niemiec.Co ciekawe, Lewandowski nie tylko wziął udział w kampanii ale i w projektowaniu najnowszych korków. W procesie analiz uwzględniane są uwagi piłkarzy, którzy testują przedpremierowo obuwie - w tym wypadku tych napastników, którzy słyną z idealnego "wykończenia".A tego akurat "Lewemu" pozazdrościć może niejeden napastnik. Do dziś fani piłki na całym świecie łapią się za głowę podczas powtórek wyczynu strzelenia pięciu bramek w dziewięć minut. "Dopiero po kilku miesiącach dotarło do mnie, czego tak naprawdę dokonałem. W trakcie meczu myślałem tylko o tym by strzelić kolejną bramkę. Akcja za akcją, szukałem okazji do oddania strzału".