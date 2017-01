Ekstraklasa. Lechia wygrała drugi sparing w Turcji

W pierwszym meczu kontrolnym bramki dla Lechii zdobyli bliźniacy Flavio i Marco Paixao, Sławomir Peszko oraz Piotr Wiśniewski, natomiast z Terekiem w pierwszej połowie do siatki ponownie trafili M. Paixao i Peszko, natomiast w drugiej dwa razy, w tym raz z rzutu karnego, uczynił to Grzegorz Kuświk, który przeciwko Viktorii nie zagrał.W spotkaniu z Terekiem ponownie nie wystąpili kontuzjowani pomocnicy Simeon Sławczew i Bartłomiej Pawłowski. Nie zagrał także bramkarz Vanja Milinkovic-Savic.Podczas zgrupowania w Turcji, które potrwa do 29 stycznia , gdańszczanie mają w planie jeszcze jeden sparing - w poniedziałek zmierzą się z 11. zespołem rumuńskiej ekstraklasy CS Pandurii.