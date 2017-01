Legia znów bez wygranej w Hiszpanii. Mistrz Polski zremisował z Grasshoppersem Zurych

Podobnie jak we wtorek z Arminią Bielefeld (1:2), tak i w piątek warszawiacy nie potrafili pokonać teoretycznie słabszego przeciwnika. Grasshoppers Zurych to aktualnie piąty zespół szwajcarskiej ekstraklasy. Dla Legii był to drugi i ostatni sparing podczas zgrupowania w Benidormie. O ile wynik sparingu nie powinien martwić kibiców, o tyle powodem do niepokoju może być uraz Vadisa Odjidji-Ofoe. Na razie nie wiadomo co dokładnie stało się Belgowi, którego już w 6. minucie zastąpił Sebastian Szymański.W sobotę mistrzowie Polski wrócą do kraju, a już we wtorek wrócą do Hiszpanii, konkretnie do La Mangi, gdzie odbędą drugi obóz. Podczas niego rozegrają cztery sparingi z Ulsan Hyundai FC ( 25 stycznia ), Zenitem Sankt Petersburg ( 29 stycznia ) oraz 3 lutego z Odense BK i FC Nordsjaelland.