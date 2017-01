Rajd Monte Carlo. Neuville liderem, Ogier popełnił błąd, ale już jest drugi

Wyniki (po 7 odcinkach specjalnych):

Na drugim miejscu jest czterokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC), który traci do lidera 45,1 s, a na trzecim Estończyk Ott Tanak (Ford Fiesta WRC) - strata 45,4 s.Ogier wygrał dotychczas dwa odcinki, a Tanak jeden. Pierwszy z zaplanowanych na czwartek OS-ów został przerwany i później odwołany po wypadku, jaki miał Nowozelandczyk Hayden Paddon (Hyundai I20 WRC). Jego samochód wypadł z drogi i dachował. Auto potrąciło stojącego nieopodal kibica. Został on szybko przetransportowany helikopterem do szpitala w Nicei, ale tam zmarł.- Mamy problem z silnikiem, straciliśmy turbo. Zgasiłem silnik na nawrocie i nie nacisnąłem przycisku reset. To nie działało prawidłowo - mówił Belg na mecie piątkowego etapu.Na trudy imprezy narzekał Ogier: - To był ciężki dzień. Panowały trudne warunki, a po południu nie było łatwiej. Na drugiej pętli mieliśmy jednak lepsze wyczucie samochodu, nastąpiła poprawa.Na czwartej pozycji jest Fin Jari-Matti Latvala, który jedzie debiutującą w mistrzostwach świata Toyotą Yaris WRC. Fin jednak traci do lidera już 2.09,7.- Popełniałem błędy, obracałem się na bardzo oblodzonym zakręcie. Straciłem tam dziesięć sekund. Później na kolejnym nawrocie zrobiłem półobrót. Sądzę, że straciłem dziś 20 sekund - ocenił Latvala.Szansę walki o miejsce na podium stracił drugi kierowca ekipy Toyoty Fin Juho Hanninen. Na piątym odcinku specjalnym z powodu awarii nie dojechał do mety.W sobotę w programie jest pięć odcinków specjalnych. Załogi dwukrotnie pokonają OS-y Lardier-et-Valenca - Oze (31,2 km) i La Batie Monsaleon - Faye (16,8 km) oraz kończący dzień Bayons - Breziers 2 (25,5 km). Start do pierwszej próby o godz. 8.08.Trasa tegorocznej edycji Monte Carlo została zmieniona w ponad osiemdziesięciu procentach w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ma w sumie 382,7 km i była podzielonych na 17 odcinków.1. Thierry Neuville ( Belgia /Hyundai I20 WRC) 2:05.24,62. Sebastien Ogier ( Francja /Ford Fiesta WRC) strata 45,1 s3. Ott Tanak (Estonia/Ford Fiesta WRC) 45,44. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 2.09,75. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 2.57,86. Craig Breen (Irlandia/Citroen DS3 WRC) 3.04,1