PŚ w biathlonie. Rosjanin Szypulin najlepszy w biegu indywidualnym

Fourcade, który walczy o szóstą z rzędu Kryształową Kulę, dwa razy spudłował. To kosztowało go dwie minuty karne i mimo świetnej dyspozycji biegowej nie zdołał uzyskać czasu lepszego od Szypulina. Ostatecznie miał wynik gorszy o 39,3 s.Polacy nie byli w stanie zbliżyć się do światowej czołówki. Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec ) miał trzy pudła i ukończył zawody na 66. pozycji ze stratą 6.22,5. Drugi z biało-czerwonych Łukasz Szczurek (BKS WP Kościelisko ) był 77. ze stratą 7.16,5 (3 pudła), a Mateusz Janik (AZS AWF Wrocław ), który uplasował się na 102. miejscu ze stratą 10.50,5, pięć razy pudłował.W czołowej "30" nie było ani jednego zawodnika, który by celnie strzelał.Szypulin jedyne niecelne trafienie miał na trzeciej próbie strzeleckiej, ale dobrze pobiegł i dzięki temu zapewnił sobie wygraną.Fourcade karne minuty miał na drugim i trzecim strzelaniu. W biegu był jednak najszybszy i dzięki temu zajął drugie miejsce. Francuz nadal zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.Sklasyfikowano 105 zawodników.Na sobotę zaplanowane są w Anterselvie dwie konkurencje. Najpierw w biegu ze startu wspólnego rywalizować będą kobiety, w tym Monika Hojnisz. Mężczyźni zaprezentują się w sztafecie 4x7,5 km.