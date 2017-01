Puchar Świata w Zakopanem. Adam Małysz: Gdy w czwartek zobaczyłem Ahonena, to się prawie przestraszyłem

Syn, który chciał być Małyszem

Dba o młodych i sprzęt

Małysz: Trochę mi go szkoda. Nie wiem czy nie powinien już zostać trenerem

Karierę kończył już dwa razy, ale nadal nie ma dość. Kiedyś napędzała go pogoń za trofeami, które mu umykały. Tylko dwóch nie zdążył zdobyć: olimpijskiego złota i złota mistrzostw świata w lotach. Teraz pcha go na skocznie poczucie, że nie zostawia się kraju w potrzebie. Fińskie skoki usychają od lat, nie ma nowych idoli od czasu, gdy Harii Olli zaczął przepijać karierę, brakuje magnesu dla młodych talentów.Więc Ahonen wraca i trwa, mimo że skoki już mu się za ten upór nie odwdzięczają. Ale to i tak piękna historia. We wrześniu 2016 Janne zdobył mistrzostwo Finlandii, a jego nastolletni syn Mico był 31. Gdy w 2005 Janne był na szczycie, wygrywał trzeci raz Turniej Czterech Skoczni (łącznie zbierze rekordowe pięć zwycięstw), a niedługo później złoto mistrzostw świata w Oberstdorfie, opowiadał o małej skoczni którą zbudował dla Mico w domu. I o tym, że synek udając na niej skoczka nie chce być Ahonenem, tylko Małyszem albo Hautamaekim. maju 2017 Janne skończy 40 lat. Ostatnie punkty Pucharu Świata zdobył 20 miesięcy temu, zajmując w 2015 w Planicy 23. miejsce. Ostatni sezon musiał spisać na straty, bo popełnił częsty błąd sportowców w jesieni kariery i pracował na treningach tak mocno, jakby miał 10 lat mniej. Organizm się zbuntował. Ahonen wystartował tylko w trzech konkursach, dwóch indywidualnych, nie zakwalifikował się do finałowych serii. W obecnym sezonie PŚ wystartował do tej pory trzy razy, na początku sezonu. W Kuusamo był dwa razy 34. W Klingenthal 45.W Zakopanem wraca do startów pucharowych. Jest już w fińskiej kadrze nie tylko zawodnikiem, ale i specjalistą od spraw sprzętowych. I oparciem dla mniej doświadczonych skoczków, którzy nawet w sezonie mistrzostw świata u siebie nie mogą wyrwać się z zapaści. Zdobyli na razie dla Finlandii ledwie 33 punkty w Pucharze Narodów. Mniej niż sam Mackenzie Boyd-Clowes dla Kanady.- Wczoraj gdy zobaczyłem Janne w COS-ie w Zakopanem to się prawie przestraszyłem - śmieje się Adam Małysz . - Na twarzy miał wypisane to swoje wieczne niezadowolenie, ale to miły gość. Zagadniesz, co słychać, i pojawia się ten lekki uśmieszek: " Aaa, ok.". Ale mimo wszystko trochę mi go szkoda. Był wybitnym skoczkiem, pamięta czasy, gdy Finlandia była potęgą, a nie wiem, czy te dwie decyzje odwołujące koniec kariery były do końca jego, czy też został przekonany. Mógłby zostać trenerem, wspierać skoki w jakiś inny sposób. Ale czuje się odpowiedzialny, chce to jeszcze pociągnąć do przodu, na ile może. Tylko brakuje mu dobrych skoków, a trudno tak przyciągnąć młodzież. Jakieś talenty się u Finów pojawiają. Zatrudnili austriackiego trenera Andreasa Mittera. Odbudują się. Ale - mówi Małysz - wątpię, że to będzie z udziałem Janne.