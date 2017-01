Australian Open. Roger Federer w 1/8 finału

Problemem czeskiego tenisisty w spotkaniu z utytułowanym Szwajcarem był serwis. Berdych przegrał aż cztery własne serwisy przy ani jednym przegranym przez Federera.Odpadnięcie z turnieju oznacza, że 32-letni Czech nie powtórzy swojego najlepszego rezultatu z australijskich kortów, jakim było dwukrotne dojście do półfinału (2014, 2015). Największym osiągnięciem Szwajcar w dotychczasowych startach w Australian Open było wygranie turnieju w Melbourne. Federer uczynił to czterokrotnie (2004, 2006, 2007, 2010).W kolejnej rundzie doświadczonego tenisistę z Bazylei czeka następne trudne wyzwanie, bowiem zmierzy się on z rozstawionym z "5" Japończykiem Kei Nishikorim.