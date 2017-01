Skoki narciarskie w Zakopanem, grają piłkarze ręczni i reprezentanci Polski! [ROZKŁAD]

od 13.30 multirelacja piłkarska

16.00 Konkurs drużynowy w Zakopanem

16.00 Polacy grają w Pucharze Prezydenta

20.45 Milan kontra Napoli i mecz Grosickiego

Poza tym dzieje się:

SOBOTAŁukasz Fabiański będzie musiał zatrzymać Liverpool na Anfield Road, by "Łabędzie" miały jakiekolwiek szanse na zdobycie punktów, tak bardzo potrzebnych temu zespołowi. O 16 Manchester United zagra na wyjeździe ze Stoke, a najciekawiej zapowiada się starcie Manchesteru City z Tottenhamem o 18.30.Do gry wraca niemiecka Bundesliga! ) 15.30 Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z Werderem Bremą, a o 18.30 RB Lipsk postara się o trzy punkty z Eintrachtem Frankfurt, by nie dać Bayernowi nawet chwili wytchnienia w tabeli.O 17.00 Nantes zagra z PSG we Francji. Nie wiadomo jednak, czy na boisku zobaczymy Polaków. Mariusz Stępiński ma ostatnio problemy w Nantes i usiadł na ławce rezerwowych, a Grzegorz Krychowiak zmaga się z urazem i prawdopodobnie nie znajdzie się nawet w kadrze meczowej.Ważnym punktem piłkarskiej soboty jest mecz Realu Madryt z Malagą (16.15). Real przegrał ostatnie dwa mecze (z Sevillą i Celtą w Pucharze Króla). Ale Malaga to bardzo niewygodny rywal dla najlepszych drużyn, o czym w tym sezonie przekonała się już chociażby Barcelona.Polacy przystąpią do "drużynówki" w żółtych koszulkach liderów. Jak na razie przewodzimy klasyfikacji Pucharu Narodów i konkurs w Zakopanem to idealna okazja do tego, by powiększyć przewagę. Liczymy na Kamila Stocha i spółkę!Dopiero piąte miejsce Polaków w fazie grupowej mistrzostw świata w piłce ręcznej jest rozczarowaniem, ale to jeszcze nie koniec mistrzostw. Wciąż mamy szansę na 17. miejsce - powalczymy o nie, jeśli pokonamy Tunezję. Zwycięzca zagra o 17. miejsce, a przegrany o 19.Arkadiusza Milika prawdopodobnie nie zobaczymy w kadrze meczowej na to spotkanie, ale Piotr Zieliński powinien wystąpić przeciwko Milanowi. Szanse ma również Igor Łasicki. Napoli ma spore problemy w obronie i Polak był sprawdzany na jednym z ostatnich treningów. Czy trener Maurizio Sarri zaufa mu na tyle, by wystawić dać mu szansę w niezwykle ważnym spotkaniu?O 20.00 w lidze francuskiej zagra Guingamp z Rennes Kamila Grosickiego.w nocy 1/16 finału Australian Open kobiet oraz mężczyzn10.30 - biegi narciarskie, 10 km st. dowolnym kobiet w Ulricehamn13.00 - biathlon kobiet, bieg na 12,5 km ze startu wspólnegood 17.00 mecze siatkarskiej Orlen Ligimecze Pucharu Narodów Afryki - 17.00 Ghana - Mali, 20.00 Egipt - Ugandaod 18.00 mecze koszykarskiej Tauron Basket Ligi