Bundesliga. Borussia Dortmund chce gwiazdę rywala Legii

Dolberg od początku bieżących rozgrywek zachwyca swoją grą. Ofensywny pomocnik znakomitą grą zwrócił na siebie uwagę najlepszych klubów Europy. Duńczyk w dotychczasowych 28 meczach w barwach Ajaxu zdobył jedenaście bramek i zaliczył cztery asysty. Choć według fachowego serwisu transfermarkt.de wyceniany jest na blisko 8 milionów euro, to BVB musi się liczyć z wydatkiem kilkunastu milionów. Zespół Thomasa Tuchela nie jest jedynym, który przejawia zainteresowanie utalentowanym Dolbergiem. Poza Borussią Duńczykowi przygląda się bowiem Manchester United , który już od dawna szykuje ofertę za "nowego Zlatana", jak określił go Gerry Vink- trener młodzieżowych grup Ajaxu. Dolberg to ofensywny pomocnik, ale z powodzeniem może też występować jako środkowy napastnik.Mecze Legii z Ajaxem odpowiednio 16 i 23 lutego . Relacje na Sport.pl