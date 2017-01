NBA. James wygrał głosowanie, pierwsza piątka Zachodu bez Westbrooka

Pierwsze piątki Meczu Gwiazd ligi NBA:

Miłośnicy koszykówki wybierali po dwóch zawodników obwodowych i po trzech podkoszowych z każdej konferencji. Po siedmiu rezerwowych trenerzy ligowych drużyn wyznaczą 26 stycznia . Kibice z całego świata wskazywali swoich ulubieńców na oficjalnej stronie internetowej nba.com, mogli też korzystać m.in. z serwisów społecznościowych.Tym razem jednak o udziale w Meczu Gwiazd nie decydowały tylko ich głosy. One miały znaczenie w 50 procentach, a po 25 procent liczyły się te oddane przez innych zawodników oraz przedstawicieli mediów. Zmiana przepisów miała na celu utrudnić uzyskanie nominacji słabszym zawodnikom, których fani niespodziewanie mogliby zacząć masowo wskazywać. Jeśli po uwzględnieniu proporcji byłby remis, to decydujące znaczenie ma wynik głosowania kibiców. Nowe zasady przyniosły skutek. Gdyby nie one, z udziału w tym prestiżowym wydarzeniu cieszyłby się Zaza Paczulia. Grający w Golden State Warriors blisko 33-letni Gruzin wśród zawodników podkoszowych Konferencji Zachodniej uzyskał drugi wynik - 1 528 941 głosów. Jednak w głosowaniu kolegów z parkietu zajął 12. miejsce, a od dziennikarzy nie otrzymał żadnego głosu.Paczulia blisko nominacji był też rok temu. Wówczas zabrakło mu nieco ponad 14 tys. głosów. Tym razem jego kosztem uzyskał ją Anthony Davis (New Orleans Pelicans).Dzięki zmianie przepisów miejsce w pierwszej piątce zdobyli też dwaj inni zawodnicy. Jimmy Butler (Chicago Bulls) w głosowaniu kibiców był dopiero piątym podkoszowym wschodu, ale wskazania koszykarzy i dziennikarzy pozwoliły mu wyprzedzić Kameruńczyka Joela Embiida (Philadelphia 76ers) oraz Kevina Love'a (Cleveland Cavaliers). Oni, w przeciwieństwie do Paczulii, mają jednak duże szanse, że znajdą się w gronie rezerwowych.Natomiast obwodowym graczem w tej samej drużynie został DeMar DeRozan, choć więcej głosów kibice oddali na Dwyane'a Wade'a (Chicago Bulls).Marcin Gortat z Washington Wizards z 66 667 głosami był 16. wśród zawodników podkoszowych Konferencji Wschodniej. W głosowaniu koszykarzy był 19. (sześć głosów), a w gronie dziennikarzy nie znalazł uznania.66. Mecz Gwiazd ligi NBA odbędzie się 19 lutego Wschód: LeBron James, Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), debiutujący w tym wydarzeniu Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Chicago Bulls) i DeMar DeRozan (Toronto Raptors).Zachód: Stephen Curry, Kevin Durant (obaj Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) i Anthony Davis (New Orleans Pelicans).