Legia doczeka się dodatkowych boisk. Klub otrzymał zgodę miasta

Sprawa budowy boisk na terenach, gdzie przed laty znajdowały się baseny, trwa od blisko dwóch lat. O sprawie pisaliśmy już w marcu 2015 roku , kiedy do rozpoczęcia jakichkolwiek działań niezbędne było porozumienie Legii z przylegającą do niej sekcją strzelecką.Kwestia budowy boisk ciągnęła się miesiącami, w połowie zeszłego roku wydawało się, że sprawa jest już w finalnej fazie. Wtedy jednak doszło do kolejnych opóźnień i zgrzytów. Jak poinformowała "Gazeta Stołeczna" w czwartek Rada Warszawy zgodziła się w czwartek na wydzierżawienie na 30 lat Legii czterohektarowego terenu w narożniku Łazienkowskiej i Wisłostrady. To właśnie tam miały powstać i powstaną dwa boiska.Dla mistrzów Polski to decyzja bardzo ważna, bo na jednym boisku ze sztuczną nawierzchnią trenowało aż 11 drużyn młodzieżowych i trzecioligowe rezerwy. Warszawiacy, mimo że są największym klubem piłkarskim w kraju, pod względem infrastruktury pozostają daleko za rywalami.W podjętej w czwartek uchwale radni zobowiązali ratusz, by w umowie zobowiązać Legię do prowadzenia na wydzierżawionym terenie szkolenia dzieci i młodzieży, organizowania bezpłatnych zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji oraz do tego, by sześć razy w roku udostępniała teren na miejskie imprezy sportowe.