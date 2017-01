Serie A. Igor Łasicki z szansami na występ w meczu Milan - Napoli

Kluczowa będzie decyzja w sprawie Raula Albiola. Hiszpan zmaga się z przeziębieniem i nie wiadomo jeszcze, czy będzie w stanie grać. Za to Kalidou Koulibaly obecnie przebywa na Pucharze Narodów Afryki, a Vlad Chiriches i Lorenzo Tonelli trenują indywidualnie.Na czwartkowym treningu to Łasicki towarzyszył na środku obrony Nemanji Maksimoviciowi, który - jeśli nie stanie się nic niespodziewanego - jest pewny występu z Milanem.Do tej pory 21-letni Łasicki zagrał jeden mecz w pierwszym zespole Napoli. Zagrał 12 minut z Hellasem Werona (5-1) w ostatniej kolejce sezonu 2013/14. Znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował na początku stycznia o tym, że może zostać wypożyczony do drugoligowego Carpi, ale wobec sporych problemów Napoli z defensywą ten transfer może upaść.