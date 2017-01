Primera Division. Atletico Madryt w kłopotach. Może zostać zmuszone do sprzedaży swoich gwiazd

Spłata pożyczki

Sprzedaż gwiazd?

"Atletico marnotrawi pieniądze"

Atletico chciało zmienić stadion już prawie trzy dekady temu, ale wtedy ta operacja nie doszła do skutku ze względu na problemy finansowe, prawne oraz logistyczne. Do przeprowadzki ma dojść w końcu przed sezonem 2017/18 - finaliści Ligi Mistrzów opuszczą Vicente Calderon na rzecz La Peinety, który dawniej pełnił funkcję stadionu lekkoatletycznego.By przyspieszyć ten proces prezes Enrique Cerezo i dyrektor wykonawczy Miguel Angel Gil Marin sprowadzili do klubu inwestorów z Chin - Grupa Wanda - oraz meksykańskiego miliardera Carlosa Slima. Dokładne szczegóły finansowania nie są znane, ale Inbursa - bank należący do Slima - miał udzielić klubowi pożyczki w wysokości 160 mln euro. Musi ona zostać spłacona szybko, w przeciwnym wypadku Slim będzie mógł przejąć część udziałów w klubie. Stadion ma zaś nazywać się "Wanda Metropolitano"; Chińczycy kupili 20 proc. udziałów w klubie za 45 mln euro w styczniu 2015 roku. Atletico chciało zarobić pieniądze na spłatę pożyczki poprzez sprzedaż terenów przy obecnym stadionie, ale według ekspertów szacunki klubu - co do kwoty, jaką mieliby otrzymać - są nieco zbyt optymistyczne.Jose Luis Sanchez, szef grupy kibiców "Senales de Humo" uważa, że skomplikowana sytuacja finansowa klubu - który w dalszym ciągu ma jeszcze inne długi - może zmusić władze do sprzedaży swoich gwiazd. Najpoważniejszym kandydatem do odejścia wydaje się wyceniany na 100 mln euro Antoine Griezmann (zainteresowany jest nim Manchester United >>>) , a łakomymi kąskami dla najmocniejszych klubów na świecie są Koke czy Saul Niguez. Zdaniem Sancheza nie ma powodów, by opuszczać Estadio Calderon, które jest dobrze skomunikowane z resztą miasta. Za to nowy stadion znajduje się po drugiej stronie miasta i dojazd do niego jest utrudniony. Jeden z polityków stwierdził, że "kibice będą musieli latać helikopterami", by zdołać obejrzeć mecz z trybun.Atletico jest jednak przekonane, że przeniesie się na nowy obiekt już w przyszłym sezonie. Zaczął sprzedawać karnety swoim najzagorzalszym kibicom, ale w grudniu klub podobno poprosił władze ligi, o to by rozegrać kilka pierwszych spotkań na innym stadionie - zanim nie dokończy konstrukcji La Peinety.Wang Jianlin, człowiek stojący za powstaniem grupy Wanda, miał stwierdzić niedawno (cytat za AS-em), że "Atletico nie zarabia pieniędzy, tylko je marnotrawi". Nie spodziewał się jednak tego, że zarobi na piłce nożnej - traktuje ją jako sposób dotarcia do nowych klientów.