Trener Kamila Grosickiego w bardzo ostrych słowach skrytykował pomysły Marco van Bastena

Słynny holenderski piłkarz chciałby pozbyć się spalonych, wprowadzić rzuty karne z 25 metra (piłkarz musiałby zakończyć akcję w ciągu ośmiu sekund), zastąpienie kartek karami czasowymi czy wprowadzenie efektywnego czasu gry w ostatnich 10 minutach meczu (szczegóły tutaj). Większość propozycji budzi mieszane uczucia, ale najwięcej kontrowersji wzbudza pomysł zlikwidowania spalonych. - To manifestacja inteligencji - twierdzi Gourcuff. - Duch gry zespołowej zniknąłby, gdybyśmy pozbyli się spalonego. Jeśli tego nie rozumiesz, to nie rozumiesz piłki nożnej . To największe gówno o jakim słyszałem. Wrócilibyśmy do czasów, gdy jedna wioska grała z drugą wioską, a ludzie umierali.