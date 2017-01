Australian Open - łatwe zwycięstwo Kerber w trzeciej rundzie

To pierwsze zwycięstwo bez straty seta Kerber w tegorocznym turnieju. W poprzednich dwóch rundach miała więcej problemów z rywalkami - na inaugurację pokonała Ukrainkę Łesię Curenko 6:2, 5:7, 6:2, a w drugiej rundzie wygrała z rodaczką Cariną Witthoeft 6:2, 6:7 (3-7), 6:2.Kerber w ubiegłym sezonie miała świetną serię. Oprócz triumfu w Australian Open odniosła zwycięstwo w innym wielkoszlemowym turnieju - US Open . Ponadto dotarła do finału Wimbledonu, wywalczyła srebrny medal olimpijski w Rio de Janeiro i została liderką światowego rankingu.Swoje piątkowe mecze 3. rundy wygrały już także rozstawiona z numerem ósmym Rosjanka Swietłana Kuzniecowa (6:4, 5:7, 9:7 z Serbką Jeleną Jankovic) oraz kolejna z Rosjanek Anastazja Pawliuczenkowa (nr 24.), która pokonała rozstawioną z "jedenastką" Ukrainkę Jelinę Switolinę 7:5, 4:6, 6:3.Odpadła Kanadyjka Eugenie Bouchard, po porażce z Amerykanką CoCo Vandeweghe 4:6, 6:3, 5:7.Dzień wcześniej z turniejem pożegnała się (w 2. rundzie) Agnieszka Radwańska