Puchar Włoch. Bereszyński zadebiutował w Sampdorii

Bereszyński, do niedawna zawodnik Legii Warszawa , grał od pierwszego do ostatniego gwizdka, natomiast Linetty został zmieniony w 67. minucie. Na ławce rezerwowych drużyny gospodarzy mecz oglądał Wojciech Szczęsny, a bramki bronił Brazylijczyk Allison.Dwa gole dla Romy strzelił reprezentant Belgii Radja Nainggolan (39, 90), po jednym - Bośniak Edin Dżeko (47) oraz Stephan El Shaarawy (61).W ćwierćfinale Roma będzie podejmować drugoligową Ceseną. W innych parach ćwierćfinałowych spotkają się: Napoli z Fiorentiną, Juventus Turyn z AC Milan oraz Inter Mediolan z Lazio Rzym. Mecze tej fazy będą rozgrywane od 24 stycznia do 1 lutego. Trofeum broni Juventus.