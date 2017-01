MŚ piłkarzy ręcznych. Dujszebajew skomentował spotkanie z Francją

Tałant Dujszebajew (trener reprezentacji Polski): "To była dla nas super lekcja piłki ręcznej. To, że w spotkaniu przeciwko najlepszej drużynie na świecie był stres, to rzecz zupełnie normalna. To był nasz najlepszy mecz na tych mistrzostwach".Michał Daszek (skrzydłowy reprezentacji Polski): "Jesteśmy młodym zespołem i każdy z nas rożnie reaguje na presję. Cieszę się, że dzisiaj podeszliśmy do tego meczu w ten sposób. Przy porażce mógłbym się wypowiadać, że to spotkanie nie miało dla nas żadnego znaczenia, a tak jest sporo plusów i możemy się cieszyć. Obejrzymy go, przeanalizujemy i wyciągniemy kolejne wnioski.- Można powiedzieć, że jest to dla nas fajny wynik . Nie chodzi o to, że zakończyło się bez punktów, ale wynieśliśmy dużo doświadczenia i plusów na przyszłość. Wiadomo, że stawka była zupełnie inna, bo Francuzi mieli już pewny awans. My też mieliśmy świadomość, że zwycięstwo nic nam nie da. Takie mecze gra się zupełnie inaczej. Mimo braku nerwowości i presji nie był to mecz przyjaźni i każdy chciał go wygrać. Cieszymy się, że tych błędów było coraz mniej i że z meczu na mecz nasza gra wygląda lepiej.- Poznajemy się nawzajem i potrzebnych nam jest jak najwięcej spotkań. Będziemy czytać swoje zachowania, będzie więcej odwagi. Jeśli chodzi o kontrataki, złapiemy więcej pewności siebie, lepiej się porozumiemy i o wiele łatwiej będzie je wykorzystywać".Maciej Gębala (obrotowy reprezentacji Polski): "To był nasz najlepszy mecz na tych mistrzostwach. Francuzi zagrali bez kilku zawodników, ale my też nie mieliśmy tej presji i fajnie nam wszystko wychodziło. Dla nas każde spotkanie jest doświadczeniem i przybliża nas do tego, by z najlepszymi grać jak równy z równym. Graliśmy bardzo dobrze w obronie, wywieraliśmy na nich dużo presji. Widać było, że tak dobry zespół potrafi wyrzucać piłki w aut i robić takie błędy. Czas działa na naszą korzyść. Adam Malcher zagrał dzisiaj na identycznym procencie co Omeyer i na pewno jest to dla niego duży komplement. Fajnie, że trener go +odkopał+ i że może nam pomagać. Wszędzie mamy rezerwy. Trzeba pamiętać, że mamy wielu debiutantów, wiec niektórych ta presja przygniata. Jak się od tego uwolnimy, to pokażemy na co nas stać".Polacy zajęli 5. miejsce w grupie i w sobotę o 16.00 zagrają z Tunezją w Pucharze Prezydenta . Jeśli wygrają, to w poniedziałek powalczą o 17. miejsce - w przypadku porażki pozostanie im walka o 19. miejsce.