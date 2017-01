MŚ piłkarzy ręcznych - Łyżwa: Francja była do ugryzienia

Krzysztof Łyżwa (rozgrywający reprezentacji Polski): "Nastawiliśmy się na walkę, bo tylko to miało sens przeciwko Francuzom. Walczyliśmy o zwycięstwo i byliśmy bardzo blisko. Co prawda nie grał chociażby Karabatic, ale wciąż są to zawodnicy, którzy na co dzień występują w Lidze Mistrzów . Przegrana jedną bramką nie jest wstydem i nie przynosi nam ujmy. Walczyliśmy jak mogliśmy. Taka Francja była jednak dzisiaj do ugryzienia.- Mieliśmy powiedziane, żeby grać długo i konsekwentnie, aż do gry pasywnej, by te akcje nie trwały krótko i byśmy nie tracili bramek z kontrataków. Przespaliśmy trochę początek drugiej połowy, przez co musieliśmy gonić i straciliśmy nieco sił. Zabrakło jednej bramki, ale na pewno jest to kolejny krok ku dobremu.- Taki wynik to dla nas mobilizacja do dalszej ciężkiej pracy, która nas czeka. Są momenty dobrej gry, ale są też słabsze, kiedy się gubimy. Na to potrzeba jeszcze czasu. Mamy jeszcze dwa mecze, w których zbierzemy doświadczenie i będziemy walczyć o zwycięstwo. Bramkarz Thierry Omeyer to światowa klasa i nikogo nie można do niego porównywać, ale Adam Malcher rozgrywa fajne mistrzostwa. Jeśli obrona funkcjonuje, idzie mu dobrze i za to brawa dla niego".Arkadiusz Moryto (skrzydłowy reprezentacji Polski): "Sukcesem byłaby wygrana albo remis. Mimo braku awansu do dalszej fazy turnieju chcieliśmy wygrać dla naszych kibiców i dla siebie, bo gramy z orzełkiem na piersi. Niestety, nie dało się. Zagraliśmy niezły mecz, ale Francja to najlepszy zespół na świecie. Możliwe, że pomógł nam brak presji. Francuzi mieli pewne pierwsze miejsce w grupie, poza tym nie zagrał kluczowy zawodnik Nikola Karabatic. Wiedzieliśmy jednak, że możemy powalczyć i z takim nastawieniem wyszliśmy na parkiet. Niczym nie byliśmy zaskoczeni. Bardziej skupialiśmy się na sobie, niż na Francuzach. Chcieliśmy grać długo w ataku i przede wszystkim skutecznie, co się udało.- Miałem respekt przed Omeyerem i na pewno jest to najlepszy z bramkarzy, przeciwko którym grałem. Kontratak mogłem jednak wykonać lepiej, trochę się pospieszyłem. Rozmawialiśmy z trenerem o rzutach karnych i byłem do tego przygotowany. Trener daje nam jeszcze czas. Wie, że jesteśmy jedną z najmłodszych drużyn na mistrzostwach i rozumie nasze niektóre głupie błędy, dlatego jest o wszystko spokojny".Polacy zajęli 5. miejsce w grupie i w sobotę o 16.00 zagrają z Tunezją w Pucharze Prezydenta . Jeśli wygrają, to w poniedziałek powalczą o 17. miejsce - w przypadku porażki pozostanie im walka o 19. miejsce.