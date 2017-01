PGE Skra Bełchatów wreszcie ze zwycięstwem w Lidze Mistrzów

Bełchatowianie tylko w trzecim secie stracili rytm i pozwolili rywalom wygrać tą partię zdecydowanie - 25:18. W pozostałych setach to Skra nadawała ton rywalizacji. Pewnie wygrała pierwszą i drugą partię, w czwartej rywali wręcz zmiotła z parkietu. Skuteczni byli Szalpuk i Wlazły, dobry mecz rozegrał też Gładyr, a przyzwoicie blokiem sterował Lisinac.Skra musiała ten mecz wygrać, jeśli ma w planach awans do kolejnych rund Ligi Mistrzów. Awans do rundy play off uzyskają bowiem po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz dwie ekipy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Bełchatowianie po czwartkowym zwycięstwie w Lublanie awansowali na trzecie miejsce w grupie. We wtorek, w innym meczu 3. kolejki gr. D Azimut pokonał 3:1 SCM "U" Craiova, dzięki czemu mistrzowie Włoch z 8 punktami umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Mistrzowie Rumunii są na drugim miejscu.