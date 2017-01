Australian Open. Pogromca Djokovica podziękował trenującej go matce

Klaudia Istomina, która zajmuję się sportowym rozwojem syna, od kiedy ten skończył pięć lat, po jego sensacyjnym zwycięstwie nad Djokovicem 7:6 (10-8), 5:7, 2:6, 7:6 (7-5), 6:4 miała mu do powiedzenia ledwie dwa słowa - "dobra robota". Ten tylko się na nie uśmiechnął.- Mamy ze sobą bardzo dobre relację. Rozumiemy się bez słów - powiedział zawodnik po meczu.Wygrana nad triumfatorem dwunastu turniejów wielkoszlemowych jest najbardziej spektakularnym osiągnięciem w karierze Istomina (117. miejsce w rankingu ATP). W przeszłości Uzbek w rywalizacji z zawodnikami z czołowej "dziesiątki" miał na koncie 33 porażki i tylko jedno zwycięstwo (w 2012 nad Davidem Ferrerem ).Niewiele brakowało, aby wychowany w Taszkencie zawodnik nigdy nie wystąpił na żadnym tenisowym turnieju. W wieku 14 lat, w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym, Istomin był o krok od porzucenia sportu . Po spędzeniu trzech miesięcy w szpitalu lekarze nie dawali mu żadnych szans gry na wysokim poziomie. Wtedy jednak - jak wspomina tenisista - poddać nie pozwoliła mu się jego matka, która po dwóch i pół roku znowu weszła z nim na kort.- Ona nigdy nie przestała we mnie wierzyć. Zawsze powtarzała mi tylko - idź i ćwicz - wspominał zawodnik30-letni tenisista, który w Australian Open wystąpił dzięki wygraniu turnieju o "dziką kartę", zdawał się początkowo nie wierzyć w swój sukces.- Gdyby ktoś przed turniejem spytał o możliwość pokonania Djokovica, to powiedziałbym, że zwariował. Dla mnie było nie do pomyślenia, że będę w stanie przetrwał pięć setów walki z Novakiem, zarówno fizycznie jak i mentalnie - stwierdził Istomin.Uzbek liczy, że to dopiero początek jego dobrej passy na kortach Melbourne Park.- Zwycięstwo nad drugą rakietą świata wiele dla mnie znaczy. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to mój jedyny sukces w tym turnieju - powiedział zawodnik.Istomin, który w czwartek wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w Australian Open, w 3. rundzie turnieju zagra z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą (30. w rankingu ATP). W dwóch dotychczasowym meczach tych zawodników Uzbek musiał uznać wyższość rywala.